В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: які області під загрозою

У низці областей України синоптики оголосили про пожежну небезпеку. Вона триватиме у найближчі кілька днів - від 22 до 24 червня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"22-24 липня у центральних, східних, більшості південних, північних, Тернопільській, Хмельницькій, 22 липня і в Чернівецькій, Волинській, 23 липня й у Львівській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека. Мапа станом на 24 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Синоптики наголошують, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Як повідомлялося, до України ненадовго прийшло похолодання. У вівторок, 23 липня, місцями будуть дощі.

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