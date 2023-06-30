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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: які регіони у зоні ризику

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: які регіони у зоні ризику

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. / Фото: Associated Press

Небезпека триватиме кілька днів.

У п'ятницю, 30 червня, у низці областей України синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона триватиме щонайменше три дні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж у трьох областях 30 червня: Черкаській, Запорізькій та Херсонській. Втім, вже на початку наступного місяця загроза трохи розшириться на інші регіони. 

"30 червня-2 липня в Черкаській, Херсонській, Запорізькій, 1-2 липня і в Миколаївській, 2 липня і в Тернопільській, Вінницькій областях  переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

У низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30 червеня. / © Укргідрометцентр
У низці областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30 червеня. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, вдень 30 червня стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. В південно-західній частині країни буде тепліше: температура повітря 24-29° тепла. Натомість у Карпатах тримається прохолода - лише +15-20°.

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Дата публікації
Перегляди
284
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