В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпечності: прогноз погоди на п'ятницю, 14 січня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У п'ятницю, 14 січня, до України прийде потепління і температура повітря вдень стане плюсовою, проте рвучкий вітер псуватиме погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікується невеликий сніг з переходом в дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с. Температура вночі у західних (крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 4-9° морозу, у східних областях 10-15° морозу, вдень в Україні 0-5° тепла.

Вдень 14 січня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий), на Азовському морі та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Києві 14 січня так ітиме невеликий сніг з переходом в дощ (вночі місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 15-20 м/с, вдень пориви 25 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. Через сильний вітер у столиці також оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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