В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода

У низці областей погіршиться погода.
В Україні на 24 лютого оголошено штормове попередження.
Про це повідомив "Український гідрометцентр".
За даними синоптиків, у низці областей нашої очікується сильний вітер. Негода може призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг та вулиць.
"24 лютого в Карпатах, вдень і в центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с", - повідомляють в Укргідрометцентрі.
Через негоду у вказаних областях оголошено I рівень небезпечності.
У суботу, 24 лютого, за даними Укргідрометцентру, очікуються мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ.
Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.
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