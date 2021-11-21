В Україні оголошено штормове попередження: коли і де очікувати на стихію

Погода в Україні в неділю буде місцями вітряною і сніжною.
Погода в Україні сьогодні, 21 листопада, буде вітряною, але переважно сонячною. У регіонах дещо потепліє, утім подекуди дощитиме і падатиме сніг.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Так, за даними синоптиків, 21 листопада опадів не передбачається, буде переважно сонячно. Невеликі дощі, місцями мокрий сніг, прогнозують тільки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
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Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +5° С до +13° С. Вітер поривчастий, місцями швидкість досягатиме штормових значень – 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження.
"21 листопада вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в повідомленні.
У Києві протягом дня 21 листопада погода буде теж сухою. Температура вдень до 9-11°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.
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