В Україні оголошено штормове попередження: у яких регіонах вируватиме негода

Сьогодні, 6 липня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності, жовтий.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Сьогодні очікується мінлива хмарність. На заході, півночі та у більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не буде. Під час грози місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме +29...34°С. У південних областях очікується до +37°С. Свіжіше буде у західних областях та на Житомирщині: +23...28°С. У Карпатах стовпчики термометрів покажуть +17...22°С.

Також сьогодні ввечері та впродовж 8 липня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, прогнозують пiдвищення рiвнiв води на лiвобережних притоках Днiстра в межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей на 0,2-1,0 м над рівнями із незначним виходом води на окремі ділянки заплав.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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