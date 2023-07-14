В Україні оголошено штормове попередження: у яких регіонах вируватиме негода

У низці регіонів пройдуть грози, які супроводжуватиме сильний вітер.

Сьогодні, 14 липня, в Україні оголошено штормове попередження: очікується град і сильний вітер.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. Всюди, крім західних областей, пориви сягнуть 15-20 м/с. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У зв'язку зі значним дощем, грозою та поривами вітру оголосили І рівень небезпеки.

Уночі у північно-західній частині, а вдень у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, на Лівобережжі в окремих районах – град.

Температура становитиме вдень +20...25°С, на Закарпатті та в південній частині буде у межах +26...31°С.

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вдень пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Температура на Київщині становитиме вдень +20...25°С. У столиці очікується +21...23°С.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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