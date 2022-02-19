В Україні оголошено жовтий рівень небезпечності: прогноз погоди на суботу, 19 лютого

Сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У суботу, 19 лютого, в Україні буде тепло, проте очікуються опади та рвучкий вітер, через який у більшості регіонів оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу вдень в країні, крім півдня та південного сходу, очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°, в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

Через сильний вітер 19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 19 лютого у горах Івано-Франківської та на високогір’ї Закарпатської, у горах Львівської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Києві 19 лютого вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла. Через вітер у столиці у суботу також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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