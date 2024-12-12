В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки: синоптики оновили прогноз на сьогодні

Сьогодні, 12 грудня, в Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця. Оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Україні у четвер прогнозують хмарну погоду. Подекуди пройдуть невеликі опади переважно у вигляді снігу.

На півдні та сході країни синоптики прогнозують помірний дощ із мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. Удень стовпчики термометра показуватимуть від +1°С.

У Київській області передбачається хмарна погода, вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +1°С до -4°С.

У Києві вночі та вдень температура повітря становитиме -1...3°С.

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