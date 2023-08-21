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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: на Миколаївщині горить ліс (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: на Миколаївщині горить ліс (фото)

Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС України

Пожежна небезпека існує майже в усіх регіонах.

В Україні 21-24 серпня оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області 21 серпня загорілось Андріївське лісове урочище. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ДСНС України

Українські синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в усіх областях. 

"21-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 21-22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні. 

Карта пожежної небезпеки / © Укргідрометцентр
Карта пожежної небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

У ДСНС України повідомили, що 21 серпня сталась пожежа на території Андріївського лісового урочища в Миколаївській області. Станом на 15:00 площа займання - 20 гектарів. 

Пожежа на Андріївському лісовому урочищі / © ДСНС України
Пожежа на Андріївському лісовому урочищі / Фото: ДСНС України

"До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Також до гасіння пожежі задіяні лісники. Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла", - повідомили рятувальники. 

Масштабна лісова пожежа на Миколаївщині / © ДСНС України
Масштабна лісова пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, недавно під Києвом горіло торфовище

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Дата публікації
Перегляди
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