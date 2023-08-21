В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: на Миколаївщині горить ліс (фото)

Пожежна небезпека існує майже в усіх регіонах.
В Україні 21-24 серпня оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Миколаївській області 21 серпня загорілось Андріївське лісове урочище.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі та ДСНС України.
Українські синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже в усіх областях.
"21-24 серпня в Україні (крім Закарпатської, Дніпропетровської, Запорізької, 21-22 серпня і Сумської та Чернігівської, 23-24 серпня і Львівської та Івано-Франківської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС України повідомили, що 21 серпня сталась пожежа на території Андріївського лісового урочища в Миколаївській області. Станом на 15:00 площа займання - 20 гектарів.
"До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Також до гасіння пожежі задіяні лісники. Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, недавно під Києвом горіло торфовище.
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