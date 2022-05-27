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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою

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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою

Фото / ДСНС

В Україні 28 та 29 травня оголосили  надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пожежна небезпека буде зберігатися у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що харків’янин під обстрілами залишився в будинку, в який сім разів влучали ракети, бо мав обов’язок перед сусідами.

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