В Україні оголосили перший рівень небезпеки: чого очікувати від погоди

В Україні оголосили штормове попередження через туман.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значне погіршення видимості в одинадцяти областях України.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 26 жовтня очікується туман з видимістю 200-500 метрів.
Погіршення погодних умов торкнеться переважно західних та центральних регіонів країни. Зокрема, туман очікується у:
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Закарпатській області;
- Івано-Франківській області;
- Чернівецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області.
ДСНС оголосила перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, до України йде новий антициклон Xelat, а синоптики знову дивують прогнозами погоди. Чого очікувати українцям – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.
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