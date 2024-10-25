В Україні оголосили перший рівень небезпеки: чого очікувати від погоди

В Україні оголосили штормове попередження через туман.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значне погіршення видимості в одинадцяти областях України.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 26 жовтня очікується туман з видимістю 200-500 метрів.

Погіршення погодних умов торкнеться переважно західних та центральних регіонів країни. Зокрема, туман очікується у:

Волинській області;

Рівненській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області.

ДСНС оголосила перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, до України йде новий антициклон Xelat, а синоптики знову дивують прогнозами погоди. Чого очікувати українцям – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

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