В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

Українців закликають бути обережними під час негоди.
В Україні на вівторок, 20 червня, оголосили про перший рівень небезпеки через зміну погоди.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема у частині регіонів очікується різка зміна погоди - грози.
"20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози. Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий", - повідомили синоптики.
Українців закликають бути обережними на вулиці під час грози.
Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Будуть грози. Втім, місцями температура повітря підніметься до +30°.
Також 19-25 червня в Україні встановилося справжнє літнє тепло. Тиждень буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території України.
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