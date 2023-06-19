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В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

В Україні очікуються грози / Фото: pixabay.com

Українців закликають бути обережними під час негоди.

В Україні на вівторок, 20 червня, оголосили про перший рівень небезпеки через зміну погоди

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема у частині регіонів очікується різка зміна погоди - грози. 

"20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози. Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий", - повідомили синоптики. 

В Україні оголошено перший рівень небезпеки. / © Укргідрометцентр
В Україні оголошено перший рівень небезпеки. / Фото: Укргідрометцентр

Українців закликають бути обережними на вулиці під час грози. 

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Будуть грози. Втім, місцями температура повітря підніметься до +30°.

Також 19-25 червня в Україні встановилося справжнє літнє тепло. Тиждень буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території України.

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Дата публікації
Перегляди
3803
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