В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

В Україні у понеділок, 26 червня, у деяких областях оголосили про перший рівень небезпеки через зміну погоди. Це триватиме до кінця доби.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголошено перший рівень небезпеки - жовтий. Триватиме він до кінця лоби.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - наголосили в Укргідрометцентрі.

В Україні оголосили перший рівень небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, температура повітря в Україні буде комфортною, протягом дня +20+26 градусів. На північному сході та крайньому заході місцями +18+21. У південній частині +25 +30 градусів.

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