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В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні оголосили перший рівень небезпеки: які області під загрозою (карта)

В Україні очікуються грози / Фото: pixabay.com

В Україні очікується погіршення погоди.

В Україні у понеділок, 26 червня, у деяких областях оголосили про перший рівень небезпеки через зміну погоди. Це триватиме до кінця доби. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

В Україні у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях оголошено перший рівень небезпеки - жовтий. Триватиме він до кінця лоби.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - наголосили в Укргідрометцентрі. 

В Україні оголосили перший рівень небезпеки / © Укргідрометцентр
В Україні оголосили перший рівень небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, температура повітря в Україні буде комфортною, протягом дня +20+26 градусів. На північному сході та крайньому заході місцями +18+21.  У південній частині +25 +30 градусів.

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Дата публікації
Перегляди
3062
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