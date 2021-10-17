В Україні оголосили пожежну небезпеку: які області під загрозою

В Україні оголосили пожежну небезпеку: які області під загрозою

В Україні - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

17-19 жовтня у 7 областях України очікується пожежна небезпека.

Також читайте Дощі і тумани: у яких регіонах України 17 жовтня зіпсується погода

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"До 19 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 17 жовтня, буде туманною, але переважно сухою. Хоч опадів у неділю у більшості регіонів не прогнозують, на півдні все ж можливі дощі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання