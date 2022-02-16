В Україні оголосили про перший рівень небезпеки: рятувальники попередили про негоду

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.
Через погодні умови в Україні оголосили про перший рівень небезпеки: очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомили в ДСНС України
"17 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Оголошено про перший рівень небезпеки - "жовтий", - йдеться у повідомленні.
Також 17 лютого на Київщині та у столиці вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Через це рятувальники теж попередили про перший рівень небезпеки - "жовтий".
Нагадаємо, у четвер та п'ятницю, 17-18 лютого, на заході України очікується пiдвищення рiвня води у річках.