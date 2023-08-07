В Україні оголосили штормове попередження

В Україні сьогодні, 7 серпня, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вдень у західних, північних і більшості центральних областей грози", - зазначили в повідомленні.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше синоптики повідомили, що до України йде похолодання. Завтра, 8 серпня, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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