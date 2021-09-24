В Україні оголосили штормове попередження: у яких регіонах очікувати на негоду

Місцями швидкість вітру сягатиме 25-30 м/с.
Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, буде дощовою і дуже вітряною. У багатьох регіонах в п'ятницю очікуються зливи. Рятувальники оголосили штормове попередження.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
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Так, за даними Укргідрометцентру, 24 вересня пориви вітру в Україні сягатимуть 15-20 м/с, а у західних областях місцями 25-30 м/с. Через негоду в Україні оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".
За прогнозом синоптиків, температура повітря вдень сягатиме +9-14 градусів. Найпрохолодніше буде на заході та півночі . Там стовпчики термометрів покажуть +9 градусів. А у Карпатах прогнозують від 0 до +6 градусів та невеликий дощ зі снігом.
Найтепліше у південних областях та на Закарпатті 13-18 вище нуля.
У сюжеті ТСН.Ранок йдеться, що сьогоднішня негода вже завтра має відступити. Невеликий дощ пройде лише на Сході. У решті регіонів - сухо і тепло. Така погода протримається в Україні щонайменше тиждень. Синоптики називають це новим періодом "бабиного літа".
Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.
Як повідомлялося, народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.
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