В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє негода

В Україні сьогодні, 20 жовтня, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У більшості областей України пройдуть дощі. Вітер південно-західний, у північній частині східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Протягом дня, крім заходу та півночі, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах становитимуть до 20-25 м/с. Синоптики попереджають про шквали в південних, центральних та східних областях. Водночас Закарпаття накриють сильні опади.

Температура повітря у північній частині вдень коливатиметься в межах +7...12°С, на півдні становитиме +17...22°С, а на решті території очікується +13...18°С.

На Київщині передбачається хмарна погода та дощі. Вітер матиме східний напрямок зі швидкістю до 7-12 м/с.

У столиці стовпчики термометрів покажуть +10...12°С.

Раніше синоптики повідомили, що до України повертається тепла погода. Більше про це читайте у новині.

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