В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє негода (мапа)

У низці областей оголошено штормове попередження на вівторок, 30 серпня. Метеорологи очікують гради та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"У вівторок, 30 серпня, в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано у поввідомленні.

Через погіршення погоди оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

За їхніми даними, непогода затримається впродовж доби.

Де буде непогода на 30 серпня / Фото: Укргідрометцентр

агадаємо, метеорологиня розповіла, коли очікувати похолодання.