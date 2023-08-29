В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє негода (мапа)

Через погіршення погоди оголосили І рівень небезпеки.
У низці областей оголошено штормове попередження на вівторок, 30 серпня. Метеорологи очікують гради та грози.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
"У вівторок, 30 серпня, в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано у поввідомленні.
Через погіршення погоди оголосили І рівень небезпеки - жовтий.
За їхніми даними, непогода затримається впродовж доби.
агадаємо, метеорологиня розповіла, коли очікувати похолодання.