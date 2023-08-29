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В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє негода (мапа)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє негода (мапа)

Гроза / Фото: Pexels

Через погіршення погоди оголосили І рівень небезпеки.

У низці областей оголошено штормове попередження на вівторок, 30 серпня. Метеорологи очікують гради та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"У вівторок, 30 серпня, в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано у поввідомленні.

Через погіршення погоди оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

За їхніми даними, непогода затримається впродовж доби.

Де буде непогода на 30 серпня / © Укргідрометцентр
Де буде непогода на 30 серпня / Фото: Укргідрометцентр

агадаємо, метеорологиня розповіла, коли очікувати похолодання.

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Дата публікації
Перегляди
1210
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