В Україні оголосили штормове попередження: які області охопить негода

Синоптики попереджають українців про грози, град та шквали.
В Україні сьогодні оголосили штормове попередження.
Про це повідомив "Укргідрометцентр".
"Вдень 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.
І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:
- Волинська
- Рівненська
- Львівська
- Тернопільська
- Хмельницька
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Чернівецька
- Житомирська
- Вінницька
- Одеська
Раніше стало відомо, що 28-29 липня спека повернеться до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.
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