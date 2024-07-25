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В Україні оголосили штормове попередження: які області охопить негода

В Україні оголосили штормове попередження: які області охопить негода

Українців попередили про негоду / Фото: pixabay.com

Синоптики попереджають українців про грози, град та шквали.

В Україні сьогодні оголосили штормове попередження. 

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"Вдень 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

  • Волинська
  • Рівненська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Хмельницька
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька
  • Житомирська
  • Вінницька
  • Одеська

Раніше стало відомо, що 28-29 липня спека повернеться до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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