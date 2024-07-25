В Україні оголосили штормове попередження: які області охопить негода

Синоптики попереджають українців про грози, град та шквали.

В Україні сьогодні оголосили штормове попередження.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"Вдень 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

І рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Хмельницька

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька

Житомирська

Вінницька

Одеська

Раніше стало відомо, що 28-29 липня спека повернеться до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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