В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода

В усіх областях України, за винятком Луганської, Закарпатської та Прикарпатської, очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, швидкість вітру може досягати 15-20 м/с. Це I рівень небезпечності (жовтий).

У Закарпатській та Івано-Франківській областях оголошено 3 рівень небезпечності через можливі снігові лавини, які можуть спровокувати потепління та опади.

Погода у Києві 24 березня

У Києві 24 березня прогнозують хмарну погоду з дощами. Вітер буде південно-східний, з поривами до 15-18 м/с. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності через сильні пориви вітру. Температура вночі в столиці складе 3-5 градусів тепла, а вдень — 10-12 градусів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 24 березня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ, а також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

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