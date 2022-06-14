В Україні оголосили в розшук небезпечного злочинця з РФ: фото

Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, повідомляйте на спецлінію 102.
Поліція оголосила в розшук уродженця РФ Халіда Мусаєва за посягання на територіальну цілісність України та створення злочинної організації на Одещині.
Про це 14 червня повідомили в Національній поліції України.
Члени його банди вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.
Розшукуваний співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії для зміни меж території України.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 255. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, просимо повідомити на спецлінію 102", - наголосили в поліції.
Нагадаємо, майор поліції Російської Федерації спалив свій квиток, виступивши таким чином проти агресії країни-окупантки.
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