В Україні оголосили в розшук небезпечного злочинця з РФ: фото

Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, повідомляйте на спецлінію 102.

Поліція оголосила в розшук уродженця РФ Халіда Мусаєва за посягання на територіальну цілісність України та створення злочинної організації на Одещині.

Про це 14 червня повідомили в Національній поліції України.

Члени його банди вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

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Розшукуваний співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії для зміни меж території України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 255. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, просимо повідомити на спецлінію 102", - наголосили в поліції.

Мусаєв Халід Абдулвах / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, майор поліції Російської Федерації спалив свій квиток, виступивши таким чином проти агресії країни-окупантки.

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