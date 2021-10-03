В Україні оголосили зниження температури повітря: якою буде погода

В Україні оголосили зниження температури повітря: якою буде погода

На поверхні грунту очікуються заморозки.

В Україні оголосили небезпечне метеорологічне явище. В середині наступного тижня, 5—6 жовтня, очікуються заморозки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

З початку наступного тижня погода буде все менше радувати теплими днями. 5—6 жовтня в північних, центральних, східних та більшості західних областей нашої країни на поверхні грунту будуть заморозки. Очікується зниження температури до 0 градусів.

“У Київській області вночі 4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0—5 (І рівень небезпечності, жовтий)”, — додали в пресслужбі ДСНС України.

Новини Україні: до всіх регіонів країни прийшли заморозки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання