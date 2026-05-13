В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка є загроза

Увечері 13 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Загроза з півночі та зліт носія «Кинджалів»

О 19:02 військові попередили про ризик використання противником балістичних ракет з північного напрямку.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Вже за дві хвилини, о 19:04, рівень загрози зріс до загальнонаціонального через зліт потенційного носія гіперзвукових ракет.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — наголосили у відомстві.

У зв’язку з високим рівнем небезпеки влада та військові закликають громадян негайно пройти до укриттів.

Масована атака РФ по Україні 13 травня — останні новини

Нагадаємо, російські війська 13 травня здійснили масовану атаку безпілотниками на західні регіони України. Внаслідок чого в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а Львів та Івано-Франківськ перебувають під загрозою нових ударів.

Окрім цього, у ГУР повідомляли, що 13 травня Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

До слова, як повідомив повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш», вночі очікується нова хвиля масованого ракетного обстрілу України.

