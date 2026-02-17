В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога. / © Associated Press

Реклама

В вівторок, 17 лютого, в усій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», — наголосили військові.

Реклама

Водночас моніторингові канали повідомляють про те, що зафіксовано активність на полігоні «Капустин Яр», що Астраханській області. Можливий пуск балістичної ракети «Орешнік».

Зауважимо, якщо пуск відбувся, то підліт до Києва становить 5-10 хвилин, до Львова — 10-15 хвилин.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ запустила понад 400 дронів і різних ракет по Україні. Загалом було зафіксовано 425 засобі повітряного нападу. Сили ППО знищили 392 повітряні цілі: 25 ракет і 367 БпЛА.

Нагадаємо, минуло тижня, 12 лютого, кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Військові попереджали про балістику, а моніторингові канали — про загрозу «Орешніка». Втім, ті пуски виявилися імітаційними.

Реклама