ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2527
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що відомо

По всій країні залунали сирени через ймовірні пуски російської ракети «Орешнік».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © Associated Press

В вівторок, 17 лютого, в усій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», — наголосили військові.

Водночас моніторингові канали повідомляють про те, що зафіксовано активність на полігоні «Капустин Яр», що Астраханській області. Можливий пуск балістичної ракети «Орешнік».

Зауважимо, якщо пуск відбувся, то підліт до Києва становить 5-10 хвилин, до Львова — 10-15 хвилин.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ запустила понад 400 дронів і різних ракет по Україні. Загалом було зафіксовано 425 засобі повітряного нападу. Сили ППО знищили 392 повітряні цілі: 25 ракет і 367 БпЛА.

Нагадаємо, минуло тижня, 12 лютого, кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Військові попереджали про балістику, а моніторингові канали — про загрозу «Орешніка». Втім, ті пуски виявилися імітаційними.

Дата публікації
Кількість переглядів
2527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie