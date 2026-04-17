В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України!
В Україні у п’ятницю, 17 квітня, станом на 19:52 оголошена масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили попередили у Telegram про ракетну загрозу.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!», — йдеться у повідомленні ПС.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.