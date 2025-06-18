ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
598
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка небезпека

Через загрозу “Кинджалів” українцям слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У середу, 18 червня, територію України охопила повітряна тривога. Злетів винищувач МіГ-31К.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Небезпека оголошена для всіх областей України. Як відомо, винищувач МіГ-31К є носієм ракет типу «Кинджал».

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні ПС.

Вже о 12:01 стало відомо про відбій повітряної тривоги. Вона тривога 19 хв.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку БпЛА, а потім — через ракетну загрозу. Вона тривала майже дев’ять годин — до 06:06 17 червня. Перші вибухи пролунали після 21:00.

Зранку 17 червня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Частково «почервоніли» також області на півночі, в центрі та сході.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — наголосили військові.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie