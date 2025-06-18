В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка небезпека

Повітряна тривога / © ТСН

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У середу, 18 червня, територію України охопила повітряна тривога. Злетів винищувач МіГ-31К.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Небезпека оголошена для всіх областей України. Як відомо, винищувач МіГ-31К є носієм ракет типу «Кинджал».

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«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні ПС.

Вже о 12:01 стало відомо про відбій повітряної тривоги. Вона тривога 19 хв.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку БпЛА, а потім — через ракетну загрозу. Вона тривала майже дев’ять годин — до 06:06 17 червня. Перші вибухи пролунали після 21:00.

Зранку 17 червня у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Частково «почервоніли» також області на півночі, в центрі та сході.

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«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — наголосили військові.