В Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога

В Україні вдень 24 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза ударів «Кинджалами».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — написали у ПСУ.

Мешканцям усіх областей України слід перебувати у безпечних місцях. Як відомо, МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал».

Раніше йшлося про те, що РФ масовано атакувала Харків. Є загиблі, поранені та руйнування.

Станом на 06:30 ранку 24 листопада повідомлялося про 4 загиблих — трьох жінок віком 61, 41, 69 років та чоловіка віком 55 років. Ще 13 людей — постраждали, серед них і 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.

Понівечено будинки, садове товариство, цивільне підприємство, на локаціях виникли пожежі.

