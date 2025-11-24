- Дата публікації
В Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза
Через зліт винищувача МіГ-31К слід перебувати в укриттях.
В Україні вдень 24 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза ударів «Кинджалами».
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — написали у ПСУ.
Мешканцям усіх областей України слід перебувати у безпечних місцях. Як відомо, МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал».
Раніше йшлося про те, що РФ масовано атакувала Харків. Є загиблі, поранені та руйнування.
Станом на 06:30 ранку 24 листопада повідомлялося про 4 загиблих — трьох жінок віком 61, 41, 69 років та чоловіка віком 55 років. Ще 13 людей — постраждали, серед них і 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.
Понівечено будинки, садове товариство, цивільне підприємство, на локаціях виникли пожежі.