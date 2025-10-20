В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

РФ щодня атакує українців / © ТСН

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть до найближчого укриття і очікуйте відбою.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що до остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.