Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1923
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

В Україні лунає повітряна тривога — пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Анастасія Павленко
РФ щодня атакує українців

РФ щодня атакує українців / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 20 жовтня, в Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Не нехтуйте власною безпекою — пройдіть до найближчого укриття і очікуйте відбою.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що до остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

