Укрaїнa

Укрaїнa
723
1 хв

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

Пройдіть до укриття — у повітрі ворожий літак.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 30 березня, у всіх регіонах України лунає повітряна тривога.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К», — повідомили у Повітряних силах України.

Зазначимо, протягом ночі у країні двічі оголошувалася повномасштабна повітряна тривога.

За даними ПС, у ніч проти 30 березня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер» і 164 безпілотники. Влучання є на Харківщині та Дніпропетровщині. Українська ППО знешкодила 150 російських дронів. Балістична ракета і ще 12 БпЛА влучили у семи місцях, на двох локаціях впали уламки.

