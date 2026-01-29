ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1358
1 хв

В Україні оголошено червоний рівень небезпеки: де вдарять морози до 30°

Оголошено червоний рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собака.

Собака. / © Associated Press

На Україну знову насуваються сильні морози. Вже протягом 1–3 лютого очікується різке зниження температури. Місцями — до -30°. Оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.

Про це повідомили у ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вночі, окрім Закарпаття і півдня, температура опуститься до 20-27° морозу. Трохи менші показники — 20-25° — очікуються у Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Вдень протягом 1-3 лютого стовпчики термометрів покажуть від -15° до -22°.

Втім, за заданими синоптиків, 4–5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що сильні морози знову повернуться до України. Спочатку низькі температури фіксуватимуть на заході та півночі, але потім холод пошириться на інші області. Причиною похолодання стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Водночас у лютому, за даними Укргідрометцентру, температура повітря у більшості областей буде відповідати нормі. Кількість опадів протягом останнього місяця зими також буде у межах норми.

