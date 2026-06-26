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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: яка загроза та де є небезпека (мапа)

В Україні оголошена повітряна тривога, через серйозну загрозу ракетних обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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В Україні оголосили повітряну тривогу

В Україні оголосили повітряну тривогу / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В усіх областях України ввечері 26 червня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

Водночас у Повітряних силах повідомляють, що станом на 19:15 є загроза:

  • БпЛА на Харків з півночі;

  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь, Конотоп;

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

Тривога оголошена в усіх областях України / Джерело: Мапа тривог України станом на 19:17

Тривога оголошена в усіх областях України / Джерело: Мапа тривог України станом на 19:17

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли мікроавтобус, є загиблі, а серед поранених — діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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