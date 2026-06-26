В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: яка загроза та де є небезпека (мапа)

В Україні оголосили повітряну тривогу / © ТСН

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В усіх областях України ввечері 26 червня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

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Водночас у Повітряних силах повідомляють, що станом на 19:15 є загроза:

БпЛА на Харків з півночі;

БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь, Конотоп;

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

Тривога оголошена в усіх областях України / Джерело: Мапа тривог України станом на 19:17

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли мікроавтобус, є загиблі, а серед поранених — діти.

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