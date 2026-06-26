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- Укрaїнa
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: яка загроза та де є небезпека (мапа)
В Україні оголошена повітряна тривога, через серйозну загрозу ракетних обстрілів.
В усіх областях України ввечері 26 червня оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».
Водночас у Повітряних силах повідомляють, що станом на 19:15 є загроза:
БпЛА на Харків з півночі;
БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь, Конотоп;
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли мікроавтобус, є загиблі, а серед поранених — діти.
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