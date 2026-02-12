ТСН у соціальних мережах

В Україні масштабна повітряна тривога: монітори пишуть про пуск «Орешніка»

По всій країні залунали сирени через ймовірні пуски російської ракети «Орешнік».

Автор публікації
Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 12 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Існує загроза балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», — йдеться у повідомленні.

Ймовірний пуск «Орешніка»

Моніторингові канали повідомили про те, що тривога пов’язана не зі зльотом МіГів, які є носіями «Кинджалів». За їхніми даними, росіяни здійснили пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Орешнік» з полігону «Капустин Яр», що в Астраханській області. Зокрема, про це пише «Николаевский Ванек».

Згодом Повітряні сили попередили, що ймовірно, було здійснено пуск балістичної середньої дальності. Втім, пуски не підтвердилися. Тривога тривала від 12:26 до 12:47.

«Відбій загрози застосування балістичного озброєння», — поінформували ПС.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, близько 14:40 повітряна тривога охопила Україну. На території РФ було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку західних областей.

У Львові сталися вибухи. Місто атакували «Кинджали». Сили ППО знешкодили дві російські ракети. За даними влади, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

