В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапи)

Ожеледиця на дорогах / © ТСН

У четвер, 29 січня, вся територія України перебуватиме в теплому вологому повітрі, що переміщуватиметься до нас переважно з-понад Чорного моря, зумовлюючи похмуру погоду з туманами.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

З атмосферними фронтами будуть пов’язані опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в західних та північних областях ожеледь.

А на дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько. Будьмо обережні!

Температура упродовж доби близька до нуля, на півдні країни — плюсова: вночі 1-6, вдень 5-10 градусів.

Мапа погоди на 29 січня / © Укргідрометцентр

Перший рівень небезпеки

В Україні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

29 січня вночі та вранці туман видимість 200-500 м, у північних, більшості західних областей ожеледь, протягом доби в Україні, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця.

Перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий / © Укргідрометцентр

Погода у Києві і на Київщині

У Києві та на Київщині оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві протягом доби близько 0°.

По області — вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Укргідрометцентр попереджеє про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. 29 січня на дорогах ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, ожеледь. Перший рівень небезпекиі, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у четвер, 29 січня, активність сонця не буде сильною. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.