- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2303
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапи)
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У четвер, 29 січня, вся територія України перебуватиме в теплому вологому повітрі, що переміщуватиметься до нас переважно з-понад Чорного моря, зумовлюючи похмуру погоду з туманами.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
З атмосферними фронтами будуть пов’язані опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в західних та північних областях ожеледь.
А на дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько. Будьмо обережні!
Температура упродовж доби близька до нуля, на півдні країни — плюсова: вночі 1-6, вдень 5-10 градусів.
Перший рівень небезпеки
В Україні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
29 січня вночі та вранці туман видимість 200-500 м, у північних, більшості західних областей ожеледь, протягом доби в Україні, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця.
Перший рівень небезпеки, жовтий.
Погода у Києві і на Київщині
У Києві та на Київщині оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у Києві протягом доби близько 0°.
По області — вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Укргідрометцентр попереджеє про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ. 29 січня на дорогах ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, ожеледь. Перший рівень небезпекиі, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, у четвер, 29 січня, активність сонця не буде сильною. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.