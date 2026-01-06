В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Ожеледиця на дорогах / © УНІАН

Реклама

В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

«У вівторок, 6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь; у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м; на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Як зазначили в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Раніше повідомлялось, що в Україні 6–8 січня істотно погіршиться погода: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.