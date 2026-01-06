- Дата публікації
В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що відомо
Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.
В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомив Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
«У вівторок, 6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь; у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м; на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Раніше повідомлялось, що в Україні 6–8 січня істотно погіршиться погода: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.