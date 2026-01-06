ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ожеледиця на дорогах

Ожеледиця на дорогах / © УНІАН

В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометцентр та попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

«У вівторок, 6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь; у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300-500 м; на дорогах, крім півдня країни, ожеледиця», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Раніше повідомлялось, що в Україні 6–8 січня істотно погіршиться погода: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie