ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7995
Час на прочитання
2 хв

Посеред дня Україну атакує рій "Шахедів": де оголошено тривогу і сталися вибухи

Табуни «Шахедів» фіксують у різних регіонах країни, зокрема, у Київській області. Крім того, РФ атакує Вінницю.

Автор публікації
Олена Капнік
1 коментар
Повітряна тривога. / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю 1 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Російська армія запустила безпілотники з різних напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили та монітори.

Від ранку військові інформують про те, що на територію України заходять безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з району російського Тьоткіно — до Сумської області. Також дрони фіксували в акваторії Чорного моря.

За останніми даними ПС, «дрони навколо н.п. Оратів на Вінниччині, курс на захід». Монітори повідомляють про десятки безпілотників у повітряному просторі. Щонайменше 30 «Шахедів» прямують на захід України.

«Орієнтовно у повітряному просторі спостерігаються ще 60 БпЛА у межах Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей», — пише monitoringwar.

Ситуація щодо ударних БпЛА станом на 11:20.

Перші вибухи — що відомо

Чимало БпЛА на сході та півдні Київщини тримають курс на Київ. Наразі тривогу у столиці не оголошено. Раніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — наголосили у повідомленні.

Близько 11:50 очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що «Вінниччина під атакою ворожих БпЛА».

Станом на 11:53, наголошують ПС, групи дронів прямують повз Кагарлик, Білу Церкву у напрямку Вінницької області.

Мапа тривог станом на 11:25 п’ятниці, 1 травня.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі та області. В обласному центрі пожежі сталися у двох багатоповерхівках.

За даними ПС, в ніч проти 1 травня РФ атакувала Україну 210 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 190 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Коментарі
Сортувати:
dod674
11:28, 2026.05.01
Уже стався вибух в черкаській області
Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie