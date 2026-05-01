Посеред дня Україну атакує рій "Шахедів": де оголошено тривогу і сталися вибухи

Повітряна тривога. / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю 1 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Російська армія запустила безпілотники з різних напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили та монітори.

Від ранку військові інформують про те, що на територію України заходять безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з району російського Тьоткіно — до Сумської області. Також дрони фіксували в акваторії Чорного моря.

За останніми даними ПС, «дрони навколо н.п. Оратів на Вінниччині, курс на захід». Монітори повідомляють про десятки безпілотників у повітряному просторі. Щонайменше 30 «Шахедів» прямують на захід України.

«Орієнтовно у повітряному просторі спостерігаються ще 60 БпЛА у межах Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей», — пише monitoringwar.

Ситуація щодо ударних БпЛА станом на 11:20.

Перші вибухи — що відомо

Чимало БпЛА на сході та півдні Київщини тримають курс на Київ. Наразі тривогу у столиці не оголошено. Раніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — наголосили у повідомленні.

Близько 11:50 очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що «Вінниччина під атакою ворожих БпЛА».

Станом на 11:53, наголошують ПС, групи дронів прямують повз Кагарлик, Білу Церкву у напрямку Вінницької області.

Мапа тривог станом на 11:25 п’ятниці, 1 травня.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі та області. В обласному центрі пожежі сталися у двох багатоповерхівках.

За даними ПС, в ніч проти 1 травня РФ атакувала Україну 210 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 190 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

