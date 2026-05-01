Посеред дня Україну атакує рій "Шахедів": де оголошено тривогу і сталися вибухи
Табуни «Шахедів» фіксують у різних регіонах країни, зокрема, у Київській області. Крім того, РФ атакує Вінницю.
У п’ятницю 1 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Російська армія запустила безпілотники з різних напрямків.
Про це повідомляють Повітряні сили та монітори.
Від ранку військові інформують про те, що на територію України заходять безпілотники з різних напрямків. Зокрема, з району російського Тьоткіно — до Сумської області. Також дрони фіксували в акваторії Чорного моря.
За останніми даними ПС, «дрони навколо н.п. Оратів на Вінниччині, курс на захід». Монітори повідомляють про десятки безпілотників у повітряному просторі. Щонайменше 30 «Шахедів» прямують на захід України.
«Орієнтовно у повітряному просторі спостерігаються ще 60 БпЛА у межах Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей», — пише monitoringwar.
Перші вибухи — що відомо
Чимало БпЛА на сході та півдні Київщини тримають курс на Київ. Наразі тривогу у столиці не оголошено. Раніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють по цілях.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — наголосили у повідомленні.
Близько 11:50 очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що «Вінниччина під атакою ворожих БпЛА».
Станом на 11:53, наголошують ПС, групи дронів прямують повз Кагарлик, Білу Церкву у напрямку Вінницької області.
Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі та області. В обласному центрі пожежі сталися у двох багатоповерхівках.
За даними ПС, в ніч проти 1 травня РФ атакувала Україну 210 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 190 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.