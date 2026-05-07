В Україні оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога. / © ТСН

Реклама

У четвер, 7 травня, у Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Сирени не лунають лише на заході та часткова на півдні.

Про це стало відомо з мапи тривог і повідомлення ПС ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили військові.

Реклама

Окрім того, у низці областей фіксують російські безпілотники. Зокрема, група БпЛА із Сумської області тримає курс на Полтавщину. За даними моніторів, до обласного центру наближаються два дрони.

Мапа тривог станом на 14:40 четверга, 7 травня.

Нагадаємо, сьогодні у низці областей України авже оголошували загрозу балістики. Росіяни запустили швидкісну повітряну ціль по Дніпрі. Місто сколихнув вибух, виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості.

Окрім того, РФ вдруге за ранок вдарила по Харкову. Окупанти вдарили дроном в Новобаварському районі. Внаслідок таки пошкоджено близько 40 приватних будинків, автомобіль та торговельний павільйон. Крім того, є потерпілі.

Новини партнерів