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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
373
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1 хв

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Окрім балістики, є загроза тактичної авіації РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку 2 травня у низці областей оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” регіони на сході, півдні, півночі та частково в центрі.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, кількома хвилинами раніше військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північно-східному напрямках.

Мапа тривог станом на 09:32 п’ятниці, 2 травня.

Мапа тривог станом на 09:32 п’ятниці, 2 травня.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила по важливому об'єкті "Укрзалізниці". Пошкоджено локомотиворемонтний завод “Укрзалізниці” у Запоріжжі.

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