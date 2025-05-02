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- Укрaїнa
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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо
Окрім балістики, є загроза тактичної авіації РФ.
Зранку 2 травня у низці областей оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” регіони на сході, півдні, півночі та частково в центрі.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, кількома хвилинами раніше військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північно-східному напрямках.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила по важливому об'єкті "Укрзалізниці". Пошкоджено локомотиворемонтний завод “Укрзалізниці” у Запоріжжі.