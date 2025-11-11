Під час повітряної тривоги у Харкові сталися вибухи: що відомо

Повітряна тривога. / © ТСН

Зранку 11 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. У Харкові сталися вибухи.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ та мер Харкова Ігор Терехов.

“Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста”, - наголосив чиновник.

Наразі інформації про наслідки немає.

Зауважимо, що цього напрямку (Курщини) найпоширеніша причина тривоги — активність "Іскандер/С-300". Найбільша загроза для Сумської, Харківської областей.

Як повідомлялося, зранку Київ та низку областей охопила повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістики з Курська. Окрім того, у деяких областях звучать сирени через загрозу БпЛА.