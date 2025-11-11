- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4219
- Час на прочитання
- 1 хв
Під час повітряної тривоги у Харкові сталися вибухи: що відомо
Наразі інформації про наслідки вибухів у Харкові немає.
Зранку 11 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. У Харкові сталися вибухи.
Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ та мер Харкова Ігор Терехов.
“Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста”, - наголосив чиновник.
Наразі інформації про наслідки немає.
Зауважимо, що цього напрямку (Курщини) найпоширеніша причина тривоги — активність "Іскандер/С-300". Найбільша загроза для Сумської, Харківської областей.
Як повідомлялося, зранку Київ та низку областей охопила повітряна тривога. Існувала загроза застосування балістики з Курська. Окрім того, у деяких областях звучать сирени через загрозу БпЛА.