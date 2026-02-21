В Україні оголошено повітряну тривогу: РФ запустила ракети

Повітряна тривога. / © Associated Press

В суботу, 21 лютого, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Сирени залунали після 12:50.

Про це повідомили Повітряні сили.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.

За даними моніторів, існує загроза балістики з російського Брянська. За кілька хвилин військові попередили про швидкісну повітряну ціль на Сумщині - у напрямку Кременчука Полтавської області.

Мапа тривог станом на 12:55.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, гучно було в Одесі та в Одеській області.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила одну балістичну ракету “Іскандер-М”, а також 120 дронів. Сили ППО знищили 106 ворожих БпЛА.