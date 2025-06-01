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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1803
Час на прочитання
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В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода 1 червня

У перший день літа низку регіонів накриє негода — грозові дощі та град.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Unsplash

Сьогодні, 1 червня, в Україні прогнозують опади. Дощі накриють Закарпаття, Прикарпаття, центральні регіони, Одеську та Миколаївську області.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У деяких місцях можливі грози.

У Луцьку та області найближчим часом і до кінця доби прогнозують грози. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через ці погодні явища.

У Запорізькій області грози. Там також попередили про небезпеку через наслідки негоди. Зокрема, зазначається, що погодні умови можуть спричинити аварії генераторів, трансформаторів, підстанцій і пошкодження ліній електропередач.

У Рівному та області негода триватиме до кінця доби. Там прогнозують грози, а місцями вітер посилиться до 15-20 м/с. Також можливий град.

У Дніпрі та області грози очікуються найближчої години й можуть затягнутися до кінця доби.

На Львівщині 1 червня синоптики також прогнозують грози. Вдень подекуди можливий град, який може сягати 6-19 мм у діаметрі.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1803
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