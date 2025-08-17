ТСН у соціальних мережах

В Україні оголошено штормове попередження: які області накриє негода

За прогнозами метеорологів, передбачаються грози з сильними поривами вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Синоптики оголосили штормове попередження в 15 регіонах України та столиці

Синоптики оголосили штормове попередження в 15 регіонах України та столиці / © unsplash.com

Сьогодні, 17 серпня, погода в Україні буде хмарною з проясненням. У деяких областях країни ймовірні дощі та грози.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині можливі короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер буде південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень у західних та північних областях — 23−28°, на решті території буде 27-32°.

У низці областей України прогнозують грози, град та шквали. 17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях вдень очікуються грози. В окремих районах можливий град та шквали вітру до 15 — 20 метрів за секунду.

Також погіршення погоди прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода в столиці та Київській області

У неділю негода вируватиме в українській столиці та в області. Синоптики вказують, що в неділю в Києві очікують грози, а в окремих районах Київщини передбачається град і шквали до 15–20 м/с,

Температура в столиці вночі коливатиметься від +17 до +19, вдень стовпчик термометра підійметься до +26…+28. В області очікується хмарність з проясненням, температура вночі буде від +14° до +19°, а вдень перебуватиме на показниках від +23° до +28°.

Раніше синоптикиня повідомила, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.

