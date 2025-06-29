Очікується негода / © Unsplash

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Сьогодні, 29 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. На Заході та Лівобережжі можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

У Сумській та Полтавській областях вночі можливі помірні дощі. На решті території дощів не передбачається.

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Можливий поривчастий вітер. Вночі він зачепить більшість північних, центральних і південних регіонів.

Удень штормові пориви можуть фіксуватися в усіх областях, за винятком східних. Швидкість вітру прогнозується 7-12 м/с. У певних регіонах — до 15-20 м/с. Через погодні умови оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Температурний фон залишатиметься комфортним. Удень повітря прогріється до +21… 26°C. У Закарпатті до +29°C.

У столиці та Київській області буде хмарно з проясненнями. Дощів не прогнозується. Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Очікуються пориви 15-18 м/с. Вдень прогнозують +23… 25°C.

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Нагадаємо, за даними синоптикині Наталії Птухи, до кінця червня не слід очікувати суттєвого зростання температури. Сильна спека прийде до країни вже з початком липня. Але від 29 червня атмосферний тиск почне підвищуватися. Над Європою і Україною зокрема буде встановлюватися антициклональний характер погоди.