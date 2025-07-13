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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні оголошено штормове попередження — які регіони накриє негода

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у деяких областях України у неділю. Очікуються дощі та шквали.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Associated Press

Сьогодні, 13 липня, в Україні очікуються грози і шквали. Найбільше негода торкнеться північно-східних областей. Синоптики попередили про перший рівень небезпеки — жовтий.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вночі грози пройдуть у північно-східних регіонах, а вдень негода пошириться на східні області», — йдеться у повідомленні.

Подекуди прогнозують град і шквали швидкістю 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність і суху погоду. Температура вночі становитиме 14-19 градусів по області та до +18 у столиці.

Вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, у Києві — до +29. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині негода призвела до загибелі однієї людини та травмування ще п’ятьох, серед яких — семирічна дитина.

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