Погода зіпсується / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 17 липня, в Україні оголошено штормове попередження. Прогнозується неспокійна погода через грози та шквальний вітер.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«Уранці та вдень на Закарпатті й Прикарпатті очікуються сильні дощі з грозами. У північних, центральних, південних областей, а також на Харківщині вдень прогнозують грози, град і шквали 15–20 м/с», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Реклама

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше синоптикиня попередила про зміну погодних умов в Україні. За її даними, найближчими днями спека відступить. У західних регіонах очікуються грозові дощі та прохолода.

Зазначимо також, що від початку липня Південну Європу накрила хвиля спеки — у багатьох регіонах оголошено червоний рівень небезпеки. У Португалії, Іспанії, у Франції, Італії та Греції у багатьох місцях температура повітря наблизилася до +40 °C, а то й перевищила їх.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «аномальна спека більше не виняток, а нова норма» і закликав до термінових заходів проти кліматичної кризи.

Реклама