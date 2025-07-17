В Україні оголошено штормове попередження на 18 липня: перелік областей

Дощ та гроза в Україні / © ТСН

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В Україні оголошене штормове попередження на п’ятницю, 18 липня. У частині областей прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Так, синоптики попередили, що 18 липня у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях литимуть сильні дощі. Для них оголошений другий рівень небезпеки — помаранчевий.

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Значні опади очікуються також у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях, вдень — також у Житомирській області.

Вночі у південно-західній частині України, а вдень — всюди, крім західних областей, очікуються грози. На Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с. Для цих регіонів оголошений перший рівень небезпечності — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Штормове попередження в Україні на 18 липня / © Укргідрометцентр

До слова, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що від 20 липня в Україні поменше дощів, а від 21 липня практично по всій території країни, крім півночі, очікується певне підвищення температури повітря.

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