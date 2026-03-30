ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошували повітряну тривогу через МіГ-31К

Моніторингові канали про зліт трьох бомбардувальників.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал"

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" / © kremlin.ru

По всій території України в ніч проти 30 березня була оголошена повітряна тривога через зліт у РФ бомбардувальників Міг-31К, які є носіями аеробалістичної ракети «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали інформували про зліт трьох бомбардувальників, але про пуски ракет повідомлень не надходило.

Раніше повідомлялося, що 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К в Росії.

Ми раніше інформували, що Росія завдала одну з наймасовіших атак на територію України за весь час війни, застосувавши понад 900 безпілотників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie