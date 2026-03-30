В Україні оголошували повітряну тривогу через МіГ-31К

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" / © kremlin.ru

Реклама

По всій території України в ніч проти 30 березня була оголошена повітряна тривога через зліт у РФ бомбардувальників Міг-31К, які є носіями аеробалістичної ракети «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Моніторингові канали інформували про зліт трьох бомбардувальників, але про пуски ракет повідомлень не надходило.

Раніше повідомлялося, що 28 березня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К в Росії.

Ми раніше інформували, що Росія завдала одну з наймасовіших атак на територію України за весь час війни, застосувавши понад 900 безпілотників.