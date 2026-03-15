В Україні оголосили І рівень небезпеки: де зіпсується погода

15 березня в Україні буде вітряно / © УНІАН

В Україні у неділю, 15 березня, опадів не прогнозують. Уночі буде від +3°…-2°С, вдень прогріє до +13°С. Синоптики оголосили підвищений рівень небезпечності.

Про це повідомляє «Український гідрометцентр».

«15 березня на південному сході країни, вночі і в західних областях пориви 15-20 м/с», — йдеться у прогнозі.

За словами синоптиків, такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Погода у Києві та області

У столиці та Київській області, за прогнозом, 15 березня спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів.

Температура по області вночі становитиме від +3°…- 2°С, вдень +8…+13°С тепла.У Києві буде вночі близько 0°С, вдень +10…-12°С тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після пікового тепла в Україні очікується похолодання. За її прогнозом, вихідні 14–15 березня будуть сонячними, проте температура стане стриманішою: у більшості областей очікується від 9 до 12 градусів тепла, а на заході та півдні — до +17 вище нуля.