В Україні оголосили повітряну тривогу: де сталися вибухи і «приліт» (мапа)

Російські війська запустили балістичні ракети по Харківській області.

Повітряна тривога. / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У середу вдень, 29 квітня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Росіяни запустили балістику. Сталися «прильоти».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — наголосили військові.

Вже за кілька хвилин ПС попередили про швидкісну ціль на Харківщині. Водночас, за даними моніторів, балістику з Брянщини запустили по місту Чугуїв. Було чути звуки вибухів.

«У Харкові було чутно вибух, який пролунав, ймовірно, за межами міста», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Мапа тривог станом на 13:05 середи, 29 квітня.

Атака на Чугуїв

Міська голова Галина Мінаєва повідомила, що близько 13:10 російська армія завдала ракетного удару по Чугуєву. За попередніми даними, поранених немає.

«Приліт» стався на території промислового об’єкта. Профільні служби встановлюють масштаби пошкоджень», — наголосила чиновниця.

Нагадаємо, вчора Київ посеред дня атакували дрони. «Прильоти» сталися у Шевченківському та Солом’янському районах. Внаслідок падіння уламків дрона сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. Постраждали люди.

