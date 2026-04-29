В Україні оголосили повітряну тривогу: де сталися вибухи і «приліт» (мапа)
Російські війська запустили балістичні ракети по Харківській області.
У середу вдень, 29 квітня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Росіяни запустили балістику. Сталися «прильоти».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — наголосили військові.
Вже за кілька хвилин ПС попередили про швидкісну ціль на Харківщині. Водночас, за даними моніторів, балістику з Брянщини запустили по місту Чугуїв. Було чути звуки вибухів.
«У Харкові було чутно вибух, який пролунав, ймовірно, за межами міста», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Атака на Чугуїв
Міська голова Галина Мінаєва повідомила, що близько 13:10 російська армія завдала ракетного удару по Чугуєву. За попередніми даними, поранених немає.
«Приліт» стався на території промислового об’єкта. Профільні служби встановлюють масштаби пошкоджень», — наголосила чиновниця.
Нагадаємо, вчора Київ посеред дня атакували дрони. «Прильоти» сталися у Шевченківському та Солом’янському районах. Внаслідок падіння уламків дрона сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. Постраждали люди.